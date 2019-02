Fitur LED Head Lamp Bikin Toyota Avanza Terbaru Makin Kece

BANGKAPOS.COM--Tidak hanya sekedar update tampilan, Toyota Avanza dan Toyota Veloz terbaru ini mengalami sejumlah penambahan fitur.

Dan menariknya, ada satu fitur yang dimiliki Toyota Avanza dan Veloz namun tidak dimiliki para rival.

Apakah fitur baru tersebut? Ternyata adalah penggunaan lampu depan atau lampu utama dengan bohlam LED.

Radityo Herdianto Lampu Utama LED yang Sudah Menjadi Standar di Seluruh Varian Toyota Avanza dan Veloz Terbaru

"Penggunaan LED head lamp menjadi salah satu prioritas karena hasil survei dari kami untuk permintaan soal ini cukup besar," jelas Dimas Aska, Head of Media Relation PT Toyota Astra Motor kepada GridOto.com (15/1).

Selain hasil survei, aplikasi bohlam LED di lampu utama memang sedang jadi tren di pabrikan mobil.

Cuma saja untuk lampu senja, lampu sein, dan lampu belakang, Toyota Avanza dan Veloz masih menggunakan lampu bohlam biasa (filamen).

Sementara itu rival-rivalnya lampu LED hanya dipakai di lampu senja atau lampu belakang.

Selain lampu LED bertingkat yang mengingatkan pada Toyota Voxy dan Vellfire, rupanya ada beberapa fitur anyar yang disematkan pada New Avanza.



Pada bagian kabin depan diberikan perubahan yaitu head unit yang sudah menggunakan touch screen, dan dapat tersambung Bluetooth, USB, iPhone dan T-Link (USB Mirroring), khususnya pada tipe 1.5G.



Kemudian, terdapat panel AC digital dengan pengaturan via tombol, membuatnya lebih modern ketimbang kenop putar.



Penumpang bagian tengah dan belakang sudah diberikan power outlet sebesar 12V.



Fitur start stop engine button juga sudah ada, meski pada New Avanza tipe E maupun G fitur ini belum terpasang.



Demi menambah kenyamanannya, Toyota juga menambahkan peredaman kabin di sekujur bodinya yang menambah keheningan saat berkendara.



Tidak hanya soal kabin yang lebih kedap, Toyota juga mengubah desain tombol-tombol pada bagian setir yang kini sudah dilengkapi tombol volume dan menu.