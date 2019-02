Mengulik Gaya Pacaran Marion Jola dan Julian Jacob, Potret Keintimannya Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM - Nama Marion Jola di blantika musik Indonesia semakin melambung usai mengikuti ajang Indonesia Idol beberapa waktu lalu.

Artis cantik pendatang baru yang memiliki suara khas ini memang dikenal dengan gaya manja yang menjadi daya tariknya.

Berkolaborasi dengan Rayi Putra di awal karirnya Wanit asal Kupang ini berhasil menorehkan sejumlah prestasi

satu di antaranya meraih penghargaan dari Mnet Asian Music Award sebagai best New Asian Artist Indonesia.

Tapi kali ini, kita tidak membahas soal prestasi dan kelihaiannya dalam bernyanyi, tetapi kita akan mengulas tentang asmara wanita yang biasa disapa Lala ini.

Beberapa waktu lalu, di posting instagramnya @lalamarionjolamj mengunggah seorang pria yang terlihat mesra.

"Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream," tulis akun Instagram @lalamarionmj.

Marion Jola mengunggah foto bersama kekasihnya Julian Jacob (Instagram lalamarionmj)

Pria tersebut yang belakangan diketahui bernama Julian Jacob ini disebut merupakan kekasih dari Marion Jola.

Julian Jacob ternyata juga memiliki profesi yang sama yakni sebagai penyanyi.

Tidak kalah mesranya , Julian Jacob juga mengunggah foto MArion Jola di Akun Instgaram miliknya @ Julaianjacs