Rektor IAIN SAS, Minta Pejabat Menjadi Contoh dan Teladan Bagi Bawahan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Sidik (IAIN SAS) Bangka Belitung, Dr Zayadi MAg, melantik pejabat administrator, pengawas dan ASN yang menduduki jabatan eselon III dan IV di lingkungan kampus tersebut, Jumat (1/2/2019).

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah yang berlangsung di Aula Gedung Terpadu IAIN SAS Bangka Belitung, tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Nomor : 330/In.40/Kp.07.6/06/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III , Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUAK, Para Dosen dan pegawai di Lingkungan IAIN SAS Babel.

Rektor IAIN SAS Babel, Dr Zayadi MAg dalam amanatnya mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik merupakan individu-individu yang sudah dianggap memiliki integritas dan pengalaman untuk mengemban amanah ini.

"Para pejabat dan PNS yang baru saja dilantik harus cepat beradaptasi, bisa menjadi pemimpin di levelnya masing-masing, bisa memberikan contoh dan teladan bagi staf atau bawahanya serta memiliki kemampuan berkompromi dan berkoordinasi agar membuat IAIN SAS Babel semakin maju," ujar Zayadi dalam rilis Humas IAIN SAS Babel kepada Bangkapos.com, Jumat (1/2/2019).

Zayadi juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

"Mari jalankan tugas sesuai undang-undang, jangan keluar dari aturan perundang-undangan yang telah ada. Pajabat yang telah diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah hendaknya dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Selain tanggung jawab terhadap pemerintah, juga tak kalah penting tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa," ungkap Zayadi.

Berikut nama dan posisi baru para pejabat Eselon III dan IV IAIN SAS Babel yang dilantik:

-Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Biro AUAK: Drs H Ika Robiantari MPdI

-Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Biro AUAK : Amir Hamzah SE, MPdI

-Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah, Farina, SE

-Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pada Fakultas Tarbiyah : Merwandy, SE

-Kepala Sub Bagian Akademik,Kemahasiswaan dan Alumni Pada Fakultas Tarbiyah: Ahmad Suwaidi, SAg

-Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Nelly Sanawiyah, Ssos,M M

-Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Dra Enita Sari, ME

-Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam : Hilda, Sag, MIP

-Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pada Bagian Administrasi Umum dan Keuangan: Inggi Irandy, Skom, MM

-Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Bagian Administrasi Umum dan Keuangan: Zakwan Zaki,MAB

-Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Pada Bagian Akademik,Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Kusnadi, SKom

-Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Pada Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Komarul Hadi, SKom

-Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM): Muhajir SAg

-Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Lembaga Penjamin Mutu(LPM): Erniwati, SpdI, MM

Sumber: Humas IAIN SAS Babel.(*)