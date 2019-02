Luna Maya Nangis Dinikahan Edric Tjandra, Ayu Dewi Ungkap Fakta Mantan Ariel Noah dan Reino Barack

BANGKAPOS.COM - Luna Maya yang menghadiri acara pernikahan rekan satu genk-nya, Edric Tjandra ternyata sempat menangis. alasan tangis dari mantan kekasih Reino Barack dan Ariel Noah itu pun diungkap Ayu Dewi.

Ayu Dewi yang juga berhadir di acara pernikahan tersebut sempat membuat Vlog alias video blog bersama Luna Maya pada Jumat (18/01/2019) silam.

Vlog yang dibuat Ayu Dewi itu direkamnya bersama Luna Maya saat ia melakukan persiapan pemberkatan pernikahan Edric di Bali.



Mereka berdua ngobrol tentang pakaian yang dikenakan hingga keberangkatan keduanya menuju lokasi pernikahan.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Sabtu, (02/02/2019) awalnya Ayu Dewi menjelaskan, ia dan Luna Maya akan menghadiri pemberkatan pernikahan Edric Tjandra dan Venny.

Kedua selebritis itu tampak tengah berada di sebuah mobil golf.

Seakan tahu kebiasaan Luna, Ayu Dewi langsung menanyakan kebiasaan teman dekatnya itu.

"Sebentar lagi kita akan menyaksikan... happily ever after for Koko and Venny," ujar Luna Maya.

"Luna akan nangis betul?" tanya Ayu Dewi.