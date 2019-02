Xiaomi Bikin Kamu Tercengang, Smartphone Android Ini Harganya Cuma Rp 1 Jutaan

BANGKAPOS.COM - Perusahaan digital asal Cina, Xiaomi, kembali membuat pengguna smartphone tercengang.

Xiaomi dikabarkan mengeluarkan ponsel pintar dengan harga yang cukup murah.

Redmi Go merupakan sebuah smartphone keluaran Xiaomi bertenaga Android yang berjalan pada platform Android Go.



DIlansir Tribunjogja.com melalui Mashable.com oogle menciptakan Android Go sebagai versi lite dari sistem operasi Android.

Android Go memiliki kelebihan yaitu dapat dioperasikan di ponsel yang hanya memiliki 1GB RAM.

Biasanya, untuk menjalankan OS Android smartphone membutuhkan setidaknya 4GB RAM.

Google telah mencapai ini dengan menerapkan aplikasi 'Go' di sistem operasi. Aplikasi Go akan membutuhkan sumber daya yang jauh lebih sedikit dari ponsel Anda dibandingkan dengan varian non-Go.

Contohnya adalah YouTube Go, File Go, Gmail Go, dan Google Maps Go

Dengan menggunakan sistem operasi ini memungkinkan perusahaan ponsel dapat mengeluarkan smartphone dengan harga murah.

Redmi Go sendiri hadir dengan layar HD 5 inci, prosesor Snapdragon 425, memori penyimpanan 8GB, 1GB RAM, dan baterai berikuran 3.000 mAh.

Pada sistem kameranya, ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang 8MP dan kamera depan 5MP.

Redmi Go akan dijual ke pasar Filipina terlebih dahulu dan akan dijual dengan harga sekitar US $ 76 (sekitar RP 1 juta-an).

