Inilah Jadwal Lengkap MotoGP Musim 2019, Seri Qatar Jadi Pembuka Gelaran di Bulan Maret

BANGKAPOS.COM - Dominan, mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan penampilan Marc Marquez pada ajang balap MotoGP.

Sejak menjalani debut di kelas premier pada 2013, Marc Marquez sukses menjadi juara dunia sebanyak lima kali dari enam musim yang sudah dilakoninya.

Dominasi Marquez di MotoGP pun makin terasa jika melihat persentase kemenangan yang diraih The Baby Alien selama berkiprah di kelas utama.

Dari data yang dihimpun BolaSport.com, Marc Marquez tercatat sudah 44 kali memenangkan balapan dari total 108 seri yang dilakoninya pada 2013-2018.

Jika perbandingan di atas belum cukup menggambarkan betapa dominannya Marquez, maka bukti lain dapat dilihat pada pencapaian podium yang diraihnya sepanjang enam musim terakhir.

Marc Marquez tercatat 77 kali mampu menyelesaikan balapan MotoGP pada posisi podium (peringkat 1-3), atau sekitar 71,3% dari total seri kelas premier yang diikutinya.



Kini Marc Marquez siap menyongsong musim ketujuhnya berkiprah di kelas utama MotoGP bersama tim Repsol Honda.

Akan tetapi, pebalap Spanyol 25 tahun itu bakal mendapat sedikit rintangan tambahan pada MotoGP 2019 mengingat dirinya menderita cedera bahu "bawaan" dari musim 2018.

Kondisi ini lah yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pesaing Marc Marquez, seperti Andrea Dovizioso (Ducati), Valentino Rossi dan Maverick Vinales (Yamaha), hingga Jorge Lorenzo (Honda).

Di sisi lain, Marquez juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk memuihkan kondisinya sebelum balapan perdana MotoGP 2019 digelar di Qatar (10/3/2019).

Berikut jadwal lengkap MotoGP 2019:

NO SERI SIRKUIT TANGGAL

1 Qatar Losail 8-10 Maret

2 Argentina Termas de Rio Hondo 29-31 Maret

3 Amerika Serikat Circuit of the Americas 12-14 April

4 Spanyol Jerez 3-5 Mei

5 Prancis Bugatti, Le Mans 17-19 Mei

6 Italia Mugello 31 Mei- 2 Juni

7 Spanyol Barcelona-Catalunya 14-16 Juni

8 Belanda Assen 28-30 Juni

9 Jerman Sachsenring 5-7 Juli

10 Republik Cheska Brno 2-4 Agustus

11 Austria Red Bull Ring 9-11 Agustus

12 Inggris Silverstone 23-25 Agustus

13 San Marino Misano 13-15 September

14 Spanyol Aragon 20-22 September

15 Thailand Chang, Buriram 4-6 Oktober

16 Jepang Motegi 18-20 Oktober

17 Australia Philip Island 25-27 Oktober

18 Malaysia Sepang 1-3 November

19 Spanyol Ricardo Tormo 15-17 November

Sebelum MotoGP 2019 resmi bergulir, pihak promotor juga sudah menyiapkan agenda tes pramusim yang berlangsung sebanyak tiga kali.

Sirkuit Sepang di Malaysia bakal menggelar uji coba tertutup pada 1-3 Februari 2019 dan tes pramusim resmi pada 6-8 Februari 2019.

Sedangkan tes pramusim terakhir MotoGP 2019 akan berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, pada 23-25 Februari 2019.

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com dengan judul Jadwal Lengkap MotoGP 2019 - Mencari Penantang Dominasi Marc Marquez