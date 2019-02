Mulan Jameela Tak Hadiri Konser Reuni Dewa 19 Gegara Ini, Al Ghazali dan Dul Jaelani Menangis

BANGKAPOS.COM - Konser reuni Dewa 19 digelar pada Sabtu (02/02/2019) kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia.

Para personel hingga mantan personel Dewa 19 ikut bermain di atas panggung.

Mulai dari Ari Lasso, Once Mekel, Tyo Nugros, dan masih banyak lagi.

Tak ketinggalan Dul Jaelani yang juga ikut meramaikan konser malam tadi.

Kehadiran Dul bukan hanya untuk menyaksikan konser tersebut.

Dul pun menggantikan posisi sang ayah, Ahmad Dhani, yang kini sedang mendekam di balik jeruji besi.

Begitu juga dengan Al Ghazali yang ikut menyaksikan konser reuni Dewa 19.

Al hadir bersama sang kekasih, Alyssa Daguise.

Tak seperti Dul yang menggantikan posisi Dhani, Al hadir untuk menjadi penonton.

Al pun menyaksikan penampilan para personel dan mantan personel Dewa 19 dari bawa panggung.

Sama seperti Dul, Al juga tak kuasa menahan tangis saat Ari Lasso melantunkan lagu Hadapi Dengan Senyuman.

Tak tampak El Rumi yang menyaksikan konser tersebut mengingat putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini tengah melanjutkan pendidikannya di London.

Bukan hanya El, Mulan Jameela juga tak tampak hadir dalam konser reuni Dewa 19 malam tadi.

Mulan diketahui tengah berada di kampung halaman Dhani yakni Surabaya.

Namun kedatangan Mulan ke Surabaya ini bukanlah untuk mengunjungi keluarga Dhani.

Mulan bertolak ke Surabaya untuk memenuhi pekerjaannya dengan menyanyi di sebuah acara.

Mulan sendiri tampak cantik dalam balutan gaun berwarna peach ketika menghibur para penonton.

Lewat akun Instagram pribadinya, Mulan juga mengunggah sebuah foto saat dirinya berada di Surabaya.

Mulan juga tampak menuliskan sebuah caption yang memotivasi dirinya sendiri di tengah kasus yang membelit sang suami.

Mulan menuliskan jika dia harus tetap melewati cobaan ini.

Istri Ahmad Dhani ini yakin kalau akan banyak hikmah yang dia dapatkan dibalik cobaan yan menghampirinya ini, seperti yang TribunStyle.com kutip dari akun Instagram @mulanjameela1.

"Jalan ini harus di lalui.. semoga banyak hikmah yang Allah berikan.. InsyaaAllah."

Support dari para netizen juga mengalir untuk Mulan Jameela melalui kolom komentar postingannya tersebut.

@rianilibra : "Aamiin allahumma aamiin insyaAllah kk kuat."

@justcallmehayati : "Be strong ya neng *big hug... btw, you look like a doll here May Allah bestow you the strenght to fight, the willingness to except and face any obstacles and stone that's been thrown at you.. pray to Allah for the best thing to happen as the outcome of this event, as I always hope for the best for pak d."

@fahiraidris : "AamiinYRA.... Be Strong teteh kesayanganku."

@ekadeli : "AMEEEENNN YRA! You are a strong woman beib."

@evie_arief : "Aamiin MasyaaAllah geulis pisan bidadari ..misyu tetehku." (TribunStyle.com/Ninda Iswara)

