PPI Belitung dan BNNP Babel Berkolaborasi Deklarasikan Gerakan Anti Narkoba

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung, Brig (pol) Nanang Hadiyanto menghadiri Deklarasi Gerakan Paskibra Sekolah Anti & Musuh Narkoba, Sabtu (2/2/2019) di Gedung Olahraga Tanjungpandan.

Kegiatan yang digagas oleh Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Belitung itu dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Belitung Mirang Uganda.

Sedangkan para narsumber diisi oleh Kasat Narkoba Iptu Naek Hutaeyan, Kepala BNNK Belitung, Dahnial dan Heri Irawan yang merupakan mantan Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Salah satu bentuk upaya pencegahan, kita berkumpul di sini dengan menyatakan say no to drugs dan tidak memberikan tempat sedikit pun terhadap narkoba," ujar Ketua PPI Belitung Yopie Agustian Putra dihadapan 320 paskibra sekolah tingkat SMA se-Kabupaten Belitung.

Ia mengatakan paskibra bukan hanya bicara baris berbaris tapi anggota paskibra termasuk agen perubahan bagi generasi penerus bangsa.

Oleh sebab itu, dirinya berharap para peserta mampu menjadi cerminan di sekolah masing-masing dalam upaya gerakan anti narkoba.

"Narkoba itu bukan hanya shabu tapi juga termasuk aibon, penggunaan obat yang berlebihan dan lainnya. Di kalangan pelajar ini tentunya sangat rawan jadi mari kita bentengi diri agar tidak ikut-ikutan menjadi pengguna barang haram ini," katanya.

Dalam talk show yang dipandu oleh penyiar radio Laily Hayat, peserta tampak antusias mendengarkan paparan dari para narasumber.

Dihadapan 320 Paskibra Sekolah Tingkat SMA / SMK / MA se-Kabupaten Belitung Brig (pol) Nanang Hadiyanto menjelaskan gambaran situasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia.

"Upaya penanggulangan narkoba harus dilakukan secara serius dan melibatkan lintar sektor secara sinergis. Semua komponen bangsa harus waspada dan meningkatkan kesadarannya, karena sindikat narkoba terus mengembangkan cara atau modus operandinya," tegas Nanang

Selanjutnya, Kasat Narkoba Iptu Naek Hutaeyan menekankan kepada para genersi muda untut taat hukum, dimulai dari hal terkecil, karena Narkoba, Korupsi, tidak pakai helm ini sama-sama melanggar hukum.

"Para orang tua di rumah juga harus peka terhadap pergaulan anak-anaknya di luar rumah untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak," ujarnya

