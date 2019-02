Suzuki All New Ertiga Didominasi Konsumen yang Sudah Keluarga

Suzuki All New Ertiga adalah pilihan yang tepat bagi keluarga Bangka Belitung.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suzuki All New Suzuki Ertiga membukukan penjualan yang mengesankan di tahun 2018 yang lalu. Suzuki All New Ertiga membukukan pasar Low MPV dengan market share 36 persen dan memimpin di posisi pertama selama dua tahun berturut-turut.

Menguasai market share di tahun 2018 ini artinya, Suzuki All New Ertiga adalah pilihan yang tepat bagi keluarga Bangka Belitung. Menurut riset ke konsumen, pembeli Suzuki All New Ertiga didominasi mereka yang sudah berkeluarga.

Suzuki All New Ertiga memiliki banyak kelebihan fitur-fitur andalanya dibandingkan dengan kompetitornya. All New Ertiga sebagai kendaraan yang tepat serta menjadi kebanggan keluarga Babel dengan tampilan yang lebih mewah dengan kesan modern dan elegan sehingga memimpin pasar otomotif di Babel.

Secara nasional penjualan Suzuki All New Ertiga juga naik sebesar 46 persen. Ini menandakan bahwa Suzuki All New Ertiga tidak hanya di Babel saja tetapi di seluruh Indonesia masyarakat lebih suka dengan All New Ertiga dibandingkan dengan kompetitornya.

"Harga Suzuki All New Ertiga di Babel mulai Rp 180 jutaan. DP All New Ertiga cukup dengan DP mulai Rp 7 jutaan saja. Dapatkan juga bunga 0 persen dan angpao senilai jutaan rupiah," tambah Hendra P Kusuma, General Manager PT Jagorawi Motor.

Suzuki All New Ertiga terbaru ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Suzuki All New Ertiga juga diklaim lebih lega dan nyaman. Hal ini karena ukuran mobil ini lebih panjang, lebih lebar dan lebih tinggi, dengan varian mesin baru yang memiliki tipe K15B berkapasitas 1.500 cc ini memiliki kelebihan menjadi lebih irit dan emisi yang lebih kecil, dan sudah terverifikasi Euro 4 yang berarti lebih ramah lingkungan.

"Ayo kunjungi juga pameran kami di BES Cinema sekarang juga. Dapatkan harga, promo spesial dan tambahan voucher belanja senilai Rp 500 ribu khusus Anda yang DP saat pameran berlangsung," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Pemesanan dan Informasi spesifikasi lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009/439899, Jalan Jenderal Sudirman (depan Mall Puncak) telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151. Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan telp. (0719) 9222888 / 9222188 dan Jalan Jenderal Sudirman (samping Mall Puncak) Manggar Belitung Timur Hp. 0819-4918-7094.