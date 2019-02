Imlek 2019, Ucapan Selamat Imlek 2019 atau Tahun Baru China 2570 tak cuma Gak Cuma Gong Xi Fa Cai

BANGKAPOS.COM - Kumpulan ucapan selamat tahun baru china 2570 atau Imlek 2019 disajikan. Cocok untuk update di medsos. Biar ngga Gong Xi Fa Cai melulu!

Tahun ini, perayaan Tahun Baru China 2570 alias Imlek 2019 jatuh pada Selasa (5/2/2019).

Ternyata, selama ini masih banyak yang salah mengartikan kalimat Gong Xi Fa Cai untuk menghadapi Imlek 2019.



Dilansir Tribunnews.com dari Tribun Travel, Koordinator Program Studi Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Nunung Supriadi, BEd, MHum, memberikan penjelasannya.

"Arti Gongxi Facai bukan selamat tahun baru, tapi selamat berbahagia dan kaya raya," ujar Nunung.

Berikut ini kumpulan ucapan selamat Tahun Baru China yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber pada Minggu (3/2/2019).

1. Zhùfú Nín X─źnnián Kuàilè

Berarti "Season’s greetings and best wishes for the New Year"

"Menyambut musim dan harapan terbaik untuk Tahun Baru."