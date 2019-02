Kostum Rancangan Ko Frans Bikin Takjub Pengunjung Festival Imlek Kelenteng Amal Bakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Fransiskus Antonius Fudyanto (38) atau biasa disapa Ko Frans ikut memeriahkan acara Festival Harmoni Imlek 2570 di Kelenteng Amal Bakti Jalan Laut, Sungailiat, Bangka.

Dengan kostum hasil rancangannya yang dibawakan oleh Peragawan andalan, penonton dibuat takjub.

Suasana yang awalnya senyap seketika meriah dengan sambutan tepuk tangan dari penonton.

Pemuda kelahiran Belinyu ini, sudah meniti karir di bidang desain sejak 2006 silam.

Banyak tantangan dalam perjalanan karirnya hingga menghasilkan karya yang unik.

Kostum tersebut dibaluti dengan komposisi berbahan spons atau busa hati, bulu ayam, kawat, lem tembak, lem manik, serta plastik.

Untuk merancang 1 kostum, ia hanya membutuhkan waktu selama 3 hari.

Tak sekedar merancang kostum untuk koleksi, Pemuda yang tinggal di Jalan Selan, gang pramuka ini juga kerap menerima pesanan desain bahkan kostum dari luar kota.

“Dari klientnya nanti kirim gambaran kostum, lalu saya desain, ketika klient sudah deal dengan desain yang saya buat, barulah saya mulai mengerjakan kostum tersebut”, katanya, Senin (4/2).

Ia juga sedang merancang National Costume dari 3 Provinsi untuk dikenakan dalam Pemilihan Puteri Indonesia 2019 mendatang.

Banyak prestasi yang diraih oleh pemuda kelahiran 1981 ini, seperti The Best Rave Costume di Philipina 2019, Top Ten National Costume Mister Grand Banten 2018,

The Best National Costume di Miss Asia Awards 2017, The Best Nasional Costume yang mewakili Indonesia bersaing dengan 49 negara,

Top 3 National Costume yang dikenakan Sonia Fergina Citra di Pemilihan Puteri Indonesia 2018. (Bangkapos/Reynila Sari)