Ucapan Imlek 2019 Versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin

BANGKAPOS.COM - Kumpulan ucapan Imlek 2019 versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Mandarin. Biar tak selalu Gongxi Facai!

Perayaan tahun baru Cina alias Imlek 2019 jatuh besok hari Selasa (5/2/2019).

Bagi etnis Tionghoa yang merayakan, Imlek merupakan momen spesial berkumpulnya keluarga.

Perayaan tahun baru Cina dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa, dan berakhir dengan Cap Go Meh di tanggal kelima belas.

Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek sangat beragam.

Selain jamuan makan dan menyalakan kembang api, berbagi ucapan selamat merayakan Imlek juga jadi hal rutin yang dilakukan.

Berikut TribunStyle.com melansir dari Tribun Lampung merangkum berbagai ucapan selamat Imlek 2019 dalam berbagai bahasa:

Bahasa Inggris

1. Wishing you A Happy Chinese New Year, Gong Xi Fat Cai!

2. May This New Year Bring You Prosperity, Good Luck and Good Fortune in Year of Earth Dog! Happy Chinese New Year 2018

3. Xin Nian Kuai Le

Wishing you a wonderful and prosperous New Year with lots of Happiness!

4. Gong Xi… Gong Xi… Xin Nian Kuai Le…

Wan Shi Ru Yi! Gong Xi Fat Cai 2570

May God Bless your Family

Bahasa Indonesia

1. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Tahun baru Imlek 2019.

Gong Xi Fat Cai 2570, semoga sukses selalu di tahun Anjing Babi Tanah ini!

2. Semoga Imlek tahun ini membawa rejeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan selalu untuk kita semua.

Gong Xi Fat Cai 2570!

3. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek, semoga apa yang diinginkan tahun ini cepat tercapai.

Gong Xi Fat Cai 2570!

4. Selamat Tahun Baru Imlek 2019, semoga selalu diberikan kesuksesan dalam segala hal.

Gong Xi Fat Cai 2570.

Bahasa Mandarin

1. Xin Nian Kuai Le, Gong He Xin Xi! Wan Shi Ru Yi, Xue Ye Jin Bu! Gong Xi Fat Cai 2570

2. Xin Nian Kuai Le, Shen Ti Jian Kang Da Ji Da Li Sheng Yi Xing Rong! Gong Xi Fat Cai 2570

3. Kiong Hi Fat Coi ANg Pau Nai Lai! Gong Xi Fat Cai 2570

4. Gong Xi Fat Cai 2570! Wan Shi Ru Yi, Zhu Ni Hao Yun

Berikut ini, Tribunjogja.com hadirkan ucapan-ucapan Imlek 2019 selain Gong Xi Fa Cai, sebagaimana dilansir laman Access Chinese.

1. Zhùfú Nín Xīnnián Kuàilè.

Zhùfú Nín Xīnnián Kuàilè berarti "Season’s greetings and best wishes for the New Year" atau dalam bahasa Indonesia "Menyambut musim dan harapan terbaik untuk Tahun Baru."

2. Zhù Jiérì Kuàilè, Xīnnián Xìngfú

Zhù Jiérì Kuàilè, Xīnnián Xìngfú artinya "Wishing you happiness during the holidays and throughout the New Year."

Bahasa Indonesianya, "Semoga kamu bahagia selama liburan dan sepanjang Tahun Baru."

3. Yuàn Jiérì De Yúkuài Bàn Nín Zhěng Gè Xīnnián.

Artinya adalah "Semoga kesenangan musim ini bisa memenuhi seluruh tahun."

4. Zhāo Cái Jìn Bǎo

Bahasa Inggrisnya "Treasures fill the home" dan dalam bahasa Indonesia "Harta mengisi rumah."

5. Shēngyì Xīnglóng.

Berarti "Bisnis berkembang."

6. Suì Suì Píng'ān

Artinya adalah "Peace all year round" atau "Damai sepanjang tahun."

7. Hé Qì Shēng Cái

Nah, yang satu ini, artinya adalah "Harmoni membawa kekayaan."

8. Wàn Shì Rúyì

"Good Luck!" itulah artinya.

9. Xīnxiǎng Shì Chéng

Dalam bahasa Indonesia "Semoga semua harapanmu terwujud."

10. Guójiā Fánróng, Rénmín Xiánghé

Berarti "Negara berkembang dan orang hidup dalam kedamaian."

Bahasa Inggrisnya "Money and treasures will be plentiful" atau Indonesianya "Uang dan harta akan melimpah."

12. Zhù Nín Xīn De Yī Nián Kuàilè Xìngfú

Ada yang tahu maksudnya? Artinya adalah "Semoga kebahagiaan dan kemakmuran bagimu di tahun yang akan datang."

(TribunStyle.com/Galuh Palupi)