VIDEO : Aksi Unik Dua Orang Bule Berjoget Bersama Barongsai

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Teresa Ann dan Lauren Lamke terlihat berjoget ringan dan tersenyum sumringah sambil sesekali menyorotkan kamera HP nya kepada barongsai yang sedang beraksi akrobatik.

Mereka pun terlihat semakin menikmati pertunjukan saat satu diantara barongsai mendekati seakan menggoda mereka untuk berjoget bersama.

Dua orang bule ibu dan anak asal California Amerika ini mengaku sangat terkesima dan antusias menonton pertunjukan barongsai yang sedang berlangsung di Kelenteng Fuk Tet Che Pangkalpinang.

Teresa sang ibu mengaku baru pertama kali berkunjung ke Indonesia, dan ia sangat terkesima dengan tarian barongsai yang baru saja ia tonton.

Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Amerika untuk ikut merayakan Imlek di Pangkalpinang.

Dan mereka akan menetap di Pangkalpinang kurang lebih selama 1 bulan lamamya.

Di akhir kalimat merka juga turut mengucapkan "Happy Chinnese New Year, We love you Indonesia !" Lalu mereka pun menambahkan "Bangka pos you are awesome!"