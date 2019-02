Ahok Rayakan Imlek Bareng si Sulung, Veronica Bareng Tengah dan Bungsu

BANGKAPOS.COM--Meski tak lagi bersama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Veronica Tan masih bisa merayakan Tahun Baru China (Imlek) 2019 bareng anak-anak mereka.

Jika di si sulung Nicholas Sean Purnama bareng ayahnya, si tengah Nathania Purnama dan si bungsu Daud Albeenner Purnama bareng sang ibu.

Hal ini bisa kita lihat dari cerita Instagram ketiganya.

Selain bersama Sean, Ahok juga menghabiskan malam tahun baru Imlek bersama sang ibu, Buniarti Ningsih.

Dalam video yang direkam Sean, dia menunjukkan makanan yang sedang dimasak di dapur.

Makanan tersebut nantinya bakal dihidangkan di meja makan dan disantap oleh keluarga besar.

Sembari menunjukkan suasana dapur, anak sulung Ahok itu bercanda mengaku kalau dia yang memasak semua makanannya.

“No, I'm kidding. I can't. My grandma's cooking,” kata Sean yang kemudian menyorotkan kamera ke sosok sang nenek yang lewat.

"Happy chinese new year for everyone who celebrate,” dia melanjutkan.

Di video berikutnya, Sean memperlihatkan aneka makanan yang sudah tersaji di meja makan.