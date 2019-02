Daftar Harga MVP Sejuta Umat' Februari 2019, Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi dan Wuling

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Memasuki bulan kedua di 2019, rupanya belum ada perubahan harga di segmen low multi purpose vehicle ( LMPV) juga kerap dijuluki "mobil sejuta umat".

Dari pantauan Kompas.com, semua harga masih dipasarkan serupa dengan banderol pada Januari lalu.

Meski baru melakukan penyegaran, namun harga dari Xenia dan Avanza baru juga belum mengalami perubahan.

Keduanya masih dipatok menggunakan banderol lama yang digunakan pada 2018 lalu.

Begitu juga untuk Honda Mobilio, Wuling Confero, Cortez, dan Suzuki Ertiga.

Sementara untuk Mitsubishi Xpander, walau sudah sempat menaikan harga di Januari, tapi dikabarkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sedang merancang revisi harga baru lagi.

Menurut Director of Sales Marketing Division MMKSI Michimasa Kono, kenaikan pada Januari merupakan dampak dari perubahana biaya produksi awal tahun.

Sementara untuk perubahan di Februari dikarenakan kenaikan bea balik nama (BBN).

KOMPAS.com / Aditya Maulana Toyota Avanza Veloz Facelift Toyota Avanza Veloz Facelift

“Tapi kenaikan ini bergantung pada kenaikan BBN awal tahun ini.

Jadi kami akan melakukan penyesuaian lagi di Februari untuk pajak BBN,” ucap Kono beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu saja, kabarnya MMKSI juga akan meluncurkan varian baru dari Xpander, yakni Ultimate Special Edition. Versi ini akan datang dengan beberapa perubahan, seperti head unit yang lebih besar dan back rest monitor.

Berikut daftar harga MPV Sejuta umat di Februari 2019:

Honda

Mobilio S Rp 194.000.000

Mobilio E Rp 214.500.000

Mobilio E CVT Rp 225.500.000

Mobilio RS Rp 237.500.000

Mobilio RS CVT Rp 248.000.000

Mobilio Special Edition Rp 229.900.000

Mitsubishi

Xpander GLX M/T Rp 204.100.000

Xpander GLS M/T Rp 220.600.000

Xpander GLS A/T Rp 231.600.000

Xpander Exceed M/T Rp227.600.000

Xpander Exceed A/T Rp 238.000.000

Xpander Sport M/T Rp 240.200.000

Xpander Sport A/T Rp 250.200.000

Xpander Ultimate A/T Rp 258.900.000

Wuling

Confero 1.5 Rp 143.800.000

Confero 1.5 C Rp 162.800.000

Confero 1.5 C Lux Rp 164.800.000

Confero 1.5 C Lux + MT Rp 165.800.000

Confero 1.5 L Rp 174.800.000

Confero 1.5 L Lux Rp 176.800.000

Confero 1.5 L Lux + MT Rp 178.800.000

Cortez 1.5L S 6 MT Rp 197.800.000

Cortez 1.5L C Rp 207.800.000

Suzuki

Ertiga GA M/T Rp 196.000.000

Ertiga GL M/T Rp 214.500.000

Ertiga GL A/T Rp 225.000.000

Ertiga GX M/T Rp 226.000.000

Ertiga GX A/T Rp 236.000.000

Ertiga GX ESP M/T Rp 231.000.000

Ertiga GX ESP A/T Rp 241.500.000

Daihatsu

Xenia X MT 1.3 STD Rp 183.350.000

Xenia X MT 1.3 DLX Rp 198.600.000

Xenia X AT 1.3 STD Rp 194.250.000

Xenia X AT 1.3 DLX Rp 210.450.000

Xenia R MT 1.3 STD Rp 187.650.000

Xenia R MT 1.3 DLX Rp 207.000.000

Xenia R AT 1.3 STD Rp 198.550.000

Xenia R AT 1.3 DLX Rp 218.000.000

Xenia R MT 1.5 DLX Rp 218.050.000

Xenia R AT 1.5 DLX Rp 228.950.000

Toyota

Avanza 1.3 E M/T Rp 191.100.000

Avanza 1.3 E A/T Rp 202.300.000

Avanza 1.3 G M/T Rp 208.950.000

Avanza 1.3 G A/T Rp 219.650.000

Avanza 1.5 G M/T Rp 221.250.000

1.3 Veloz M/T Rp 215.650.000

1.3 Veloz A/T Rp 227.450.000

1.5 Veloz M/T Rp 227.650.000

1.5 Veloz A/T Rp 239.450.000

