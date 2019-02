Tak Banyak yang Tahu, Diam-Diam Putri Sule Berpacaran dengan Aktor Tampan Ini

BANGKAPOS.COM-- Anak-anak Sule saat ini sedang merasakan indahnya bunga asmara.

Pasalnya kedua anak Sule, Rizky Febian dan Putri Delina rupanya sama-sama dengan dimabuk asmara.

Berbeda dengan Rizky Febian yang selalu terbuka perihal hubungan asmaranya di sosial media, Putri Delina pun malu-malu membagikan kisah asmaranya di sosial media.

Namun baru-baru ini, ia terlihat membagikan momen mesranya bersama sang kekasih.

Tak kalah mau dari kakaknya Rizky Febian yang saat ini sudah memiliki pacar baru yakni selebgram Azalia atau Azel.

Ternyata diam-diam putri Sule, Putri Delina juga tengah menjalin hubungan dengan seorang aktor tampan.

Masih belum diketahui sejak kapan Putri Delina dan aktor tampan bernama Dede Satria itu menjalin hubungan spesial.

Putri Delina pun dilansir dari akun instagram pribadinya, wanita yang sebentar lagi menginjak 18 tahun ini terbilang jarang memamerkan sosok Dede Satria.

Diketahui, Dede Satria sendiri merupakan seorang aktor muda yang terbilang baru terjun di industri hiburan tanah air.

Ia sempat bermain dalam film layar lebar After Met You (2018), ia berperan sebagai Isa yang tergabung dalam geng The Daks bersama karakter Ari yang diperankan Ari Irham.

Ini merupakan film layar lebar pertama bagi Dede Satria.