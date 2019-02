Valentine Day 2019 -- Saksikan 3 Film Drama Romantis Jelang Valentine

BANGKAPOS.COM – Setiap pasangan mempunyai cara tersendiri untuk merayakan hari Valentine yang jatuh pada 14 Febuari 2019.

Satu di antara pilihannya dapat menonton film bersama di bioskop yang menyajikan sejumlah drama romantis.

Berikut, tiga film romantis yang dapat disaksikan jelang Valentine.

The Way I Love You

Film drama romantis dari Rapi Films berjudul The Way I Love You yang disutradarai Rudi Aryanto akan menemani masyarakat jelang hari Valentine. Film ini direncanakan akan tayang 7 Febuari 2019 mendatang.

Berkisah tentang seorang gadis SMA bernama Senja (Syifa Hadju) yang suka chatting dengan BadBoy di blognya namun belum bertemu.

Ia menjadi sering tersenyum kala mengingat pembicaraannya dengan BadBoy.

Beda Badboy, beda pula Bara. Bara (Rizky Nazar) adalah siswa paling menyebalkan di sekolah.

Tapi, Bara ternyata gebetan sepupu Senja, Anya (Tissa Biani Azzahra).