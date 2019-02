Yuk Intip 5 Inspirasi Desain Kamar Tidur Remaja

BANGKAPOS.COM - Kamar tidur remaja mungkin menjadi salah satu kamar tersulit di rumah yang dirancang.

Setiap inspirasi desain kamar tidur sebaiknya perlu mencocokkan gaya dan minat pribadi penghuninnya.

Dengan demikian setiap desain kamar tidur memberi kenyamanan saat ia berada di dalamya.

Kamar tidur juga nantinya akan tumbuh bersama mereka selama tahun-tahun.

Jika Tak perlu bingung, berikut lima inspirasi kamar tidur remaja pada hunianmu:

1. Say Yes to Smart Storage

Kamar ini memiliki solusi penyimpanan cerdas dengan dekorasi bermain namun terkesan dewasa pada bagian layar.

Tak ketinggalan, kamar ini menggunakan palet warna netral dengan cetakan dan motif yang menyenangkan, serta tempat tidur berkualitas tinggi.

2. Layer, Layer, Layer

Jika anak remajamu harus berbagi satu kamar besar, pertimbangkan dua tempat tidur queen daripada dua tempat tidur ukuran kembar jika kamu memiliki ruang yang cukup luas.