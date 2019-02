Moto GP 2019 -- Dikira Hilang, Logo ‘Semakin Di Depan’ Nongol di Motor Valentino Rossi

BANGKAPOS.COM - Yamaha YZR-M1 Valentino Rossi dan Maverick Vinales tidak tampak logo 'Semakin Di Depan' milik PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Persisnya pada presentasi tim Monster Energy Yamaha MotoGP di Jakarta (4/2/2019).

Karena penasaran, hal ini pun ditanyakan langsung ke Minoru Morimoto, Presiden Direktur YIMM.

Pria asal Jepang ini pun langsung memberikan penjelasan.

"Ada (logonya) cukup besar di wearpack pembalap. Nanti ada lagi di motor PATA Yamaha WSBK dan motornya Galang Hendra (di World Supersport 300)," ujar Morimoto Senin lalu.

Tapi ternyata pas tes pramusim di Sepang, Malaysia, tagline 'Semakin Di Depan' muncul di motor milik Rossi, tepatnya berada di sisi kiri windshield.

Sisi kanan windshield milik Rossi ada 'Go Beyond' milik Yamaha Vietnam.

Tapi uniknya, logo 'Semakin Di Depan' tidak ada di motor milik Vinales.

Hanya 'Go Beyond' dan 'Blu is Fast' milik Yamaha Filipina yang terpampang di motor milik Vinales. (*)

Artikel ini bersumber dari Otomania berjudul Dikira Hilang, Logo ‘Semakin Di Depan’ Nongol di Motor Valentino Rossi