Toyota Terus Mengalami Tren Positif, New Avanza Veloz Diburu Konsumen

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Toyota terus mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Produk-produk keluaran baru mereka laris manis di pasaran.

Dealer Ambassador & Instructor Toyota Pangkalpinang Irwan Sutrisno mengatakan saking banyaknya peminat mobil keluaran Toyota, ada beberapa konsumen yang harus inden untuk mendapatkan mobil impiannya.

"Untuk sekarang memang ada beberapa konsumen yang harus inden karena banyaknya permintaan, dan terbatasnya kiriman dari pusat, sehingga konsumen harus bersabar. Tapi kami usahakan paling lama itu satu bulan konsumen sudah bisa bawa pulang mobil impian mereka," ujar Irwan ditemui bangkapos.com di loby kantornya, Kamis (7/2/2019).

Tren positif terus dirasakan oleh Toyota. Pada tahun 2018 saja target tahunan mereka 1350 unit sudah tercapai di bulan Oktober 2018. Persentase penjualan berbagai produk mobil Toyota pada tahun kemarin sebesar 103%.

Irwan menambahkan jika penjualan terbanyak di tahun kemarin yang masih mendominasi adalah Toyota Calya dan Toyota Avanza. Namun untuk keluaran anyar mereka, New Avanza Veloz masih menjadi primadona.

Irwan menjelaskan terus meningkatnya penjualan Toyota selain memang dari segi kualitas sudah dikenal baik oleh masyarakat dan harga spare part yang terjangkau, harga jual mobil seken keluaran Toyota masih relatif tinggi.

Untuk tahun kemarin Irwan menjelaskan ada beberapa alasan konsumen membeli mobil produksi Toyota, di antaranya untuk pemakaian pribadi, bisnis, dan beberapa instansi membeli untuk keperluan operasional dinas.

Veloz Tetap Menjadi Primadona

Toyota kembali meramaikan industri mobil Indonesia dengan produk terbaru mereka.

Beberapa produk keluaran terbaru Toyota adalah New Avanza, New Veloz, All New Voxy, dan All New C-HR.

Dari beragam unit yang dikeluarkan oleh Toyota, Irwan mengatakan New Avanza Veloz masih menjadi primadona.

New Avanza Veloz dibanderol harga terendah Rp 251.900.000 untuk tipe 1.3 M/T, dan tipe 1.5 A/T menjadi tipe harga tertinggi, yaitu Rp 277.100.00.

Dengan tampilannya yang lebih elegan dari Avanza Veloz sebelumnya, tak heran jika mobil ini banyak diburu konsumen.

Bahkan kata Irwan, selama bulan Januari 2019 saja sudah 26 unit New Avanza Veloz dipesan konsumen tapi masih inden.

"New Avanza Veloz ini memang luar biasa ya, banyak sekali peminatnya. Untuk bulan Januari saja itu ada 26 unit mobil yang harus inden," kata Irwan. (Bangkapos.com/Muhammad Rizki/R1)