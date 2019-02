Valentine Day - Kata-kata Romantis Ini Cocok untuk Momen Hari Kasih Sayang, yang Jomblo Boleh Ikut

BANGKAPOS.COM - Beberapa hari lagi, hari Valentine akan tiba, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari quote romantis di momen Valentine ini.

Quote romantis di momen hari Valentine ini tidak hanya berlaku bagi yang sudah berpasangan, tapi juga buat kamu yang masih sendiri alias jomblo.

Quote atau kata-kata romantis di momen hari Valentine ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, tergantung dari sudut pandangmu sendiri.

Tapi, setidaknya ada baiknya kamu melihatnya dari sudut pandang yang positif.

Ada beberapa ilmuwan atau selebriti yang menyampaikan beberapa quote yang bisa dibilang cocok dengan momen hari Valentine nanti.

Apa saja quote romantisnya?

Melansir dar laman Goodhousekeeping, berikut rangkuman quote romantis yang cocok untuk momen Valentine.

1. Love is like the wind, you can't see it but you can feel it - Nicholas Sparks

(Cinta itu seperti angin, kamu tidak melihatnya tapi kamu bisa merasakannya)

2. One is loved because one is loved. No reason is needed for loving - Paulo Coelho