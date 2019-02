VIDEO: Stok Beras Bulog 1.500 Ton Medium dan 623 Ton Premium

BANGKAPOS.COM -- Bulog Divre Bangka pada awal Februari 2019 ini memiliki stok beras medium sebanyak 1.500 ton dan beras premium 623 ton, gula 8.500 kg atau 8,5 ton dalam kemasan 1 kg, dan minyak goreng 6.800 liter.

"Untuk gula akan datang lagi sebanyak 19 ton dan saat ini dalam perjalanan menuju Pulau Bangka dari Jakarta. Sedangkan beras medium akan datang lagi sebanyak 1.000 ton," kata Kepala Bulog Divre Bangka, Taufiqurokhm alias Fifi kepada Bangkapos.com, Rabu (06/02/2019) di kantornya.

Dilanjutkannya, untuk beras premium ini memang belum didatangkan lagi karena proses penjualannya agak lambat, tidak seperti permintaan beras medium yang tinggi permintaannya.

Diungkapkannya, untuk harga beras medium saat ini ada KPSH atau operasi pasar Rp 8.600 per kg untuk karung kemasan 50 kg dan Rp 9.050 per kg untuk kemasan 10 kg.

"Untuk beras premium harga Rp 9.750 per kg untuk kemasan 50 kg dan Rp 11.000 per kg untuk kemasan 5 kg," jelasnya.

Dilanjutkannya, untuk harga gula Rp 11.000 per kg dan minyak goreng Rp 12.000 per liter, sedangkan daging beku Rp 80.000 per kg.

(Bangka Pos/Edwardi)