Banyak Milenial Menyesal Setelah Beli Rumah, Ternyata Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM- Ada rasa bahagia dan bangga ketika seseorang berhasil membeli huniannya sendiri.

Memang, memiliki hunian menjadi impian semua orang, termasuk para milenial.

Namun ternyata, tak sedikit juga milenial yang akhirnya menyesal setelah membeli rumah.

Indah Hapsari, Co-Founder & Head of Adviser of Jouska Indonesia, mengatakan bahwa banyak milenial yang cuma berpikir ‘ah at least saya punya rumah’.

“Karena asal mau punya, mereka belinya benar-benar di pojok dan di ujung, yang jauh banget dari pusat kota. Mereka cenderung terlanjur tergiur dengan harga rumah yang murah namun lokasinya amat jauh.

Ketika kami tanya, rumah ini dibeli untuk dipakai atau enggak, mereka banyak yang jawab rumah ini enggak ditempati.

At the end, banyak milenial yang akhirnya menyesal dan berpikir, ‘duh ngapain ya buru-buru beli rumah kalau enggak ditempatin?,” ujarnya.

Jarak yang jauh antara lokasi rumah yang dibeli dengan lokasi mereka bekerja menjadi alasan besar mengapa para milenial menyesal membeli hunian.

Selaku perencana keuangan, Indah menyarankan kepada para milenial untuk mengetahui terlebih dahulu tujuan mereka membeli rumah itu untuk apa, apakah memang butuh karena sudah berkeluarga dan punya anak atau membeli rumah hanya untuk sekadar punya dan dianggap keren.

ilustrasi beli rumah

“Kalau memang beneran butuh dan harus punya rumah, silahkan beli tapi cari tahu dulu tentang KPR dan lain sebagainya. Perhitungkan dulu dengan sebaik-baiknya.