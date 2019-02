Luna Maya Pamer Pose Pakai Baju Ketat, Ada yang Sindir Soal Perut

BANGKAPOS.COM - Putus dari Reino Barack, Luna Maya kini lebih sering pamer foto habiskan waktu bersama sahabatnya.

Di awal kandasnya hubungan dengan Reino Barack, Luna Maya kerap menunjukkan kegalauan dalam unggahannya.

Luna Maya bahkan juga sempat mengaku tak mudah untuk melupakan kisah cintanya dengan Reino Barack yang berjalan selama lima tahun.

Bahkan, hingga kini, unggahan terakhirnya dengan Reino Barack masih ada di antara foto Instagram Luna Maya.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship, sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support, it’s always a blessing to have you in my life, and sincerely I wish you happiness and peace" *love," tulis Luna isyaratkan kandasnya hubungan mereka.

Luna Maya dan Reino Barack (Instagram/lunamaya)

Kini tak lagi miliki kekasih, Luna lebih sering membagikan foto kebersamaan dengan sahabatnya.

Mulai foto bersama Gankmentriceria yang beranggotakan Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Edric Tjandra dan Iwet Ramadhan hingga sahabat-sahabat dekat lainnya.

Belakangan, Luna Maya juga kerap bagikan aktivitasnya saat berolahraga.

Seperti unggahannya pada Kamis (7/2/2019), Luna tampak berfoto bersama Millane Fernandez dan dua orang teman lainnya.

Dalam unggahan tersebut, Luna tampil dengan kaus tank top hitam dan celana abu-abu.

Luna Maya berolahraga bersama sahabat (Instagram/lunamaya)

Pada Jumat (8/2/2019), Luna kembali bagikan foto usai berolahraga bersama teman-temannya.