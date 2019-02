Jelang Valentine Day, Inilah 10 Kata-kata Romantis untuk Merayu Kekasih Kamu

BANGKAPOS.COM – Hari Valentine sebentar lagi akan tiba, biasanya orang-orang memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan rasa sayang atau cintanya kepada orang terkasih.

Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti memberikan mawar, coklat, ataupun kado spesial. Tidak hanya itu, ada pula yang berupaya merangkai kata untuk meluluhkan hati pujaannya.

Berikut 10 kata-kata romantis yang bisa digunakan untuk menarik hati kekasih saat Valentine menerjemahkan dari www.wishesquotes.com:

* A day without you in my life should never come and even if it does, let it be the last.

(Sehari tanpa kamu dalam hidupku seharusnya tidak pernah datang dan bahkan jika itu terjadi, biarkan itu menjadi yang terakhir)

* Loving you is the best thing that has ever happened to me.

(Mengasihimu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku)

* You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day. I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always.

(Anda adalah mawar yang tidak pernah pudar - segar dan harum setiap hari. Saya sangat beruntung bisa bersamamu di Hari Valentine ini dan selalu.)