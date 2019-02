Mantan Asisten Mendiang Olga Syahputra Bongkar Kelakuan Mak Vera Saat Olga Dirawat di Rumah Sakit

BANGKAPOS.COM - Lama bungkam, akhirnya Fahmi, salah satu mantan asisten pribadi almarhum Olga Syahputra ungkap suatu fakta mengejutkan.

Kabar mengejutkan tersebut datang dari mantan manager almarhum Olga Syahputra, Vera Zanobia Sukari alias Mak Vera.

Pasalnya Mak Vera disebut sering bermain judi saat Olga sedang jalani perawatan di Singapura.

Seperti dilansir TribunStyle dari tayangan RUMPI yang ditayangkan di Trans Tv pada, (8/2/2019) ini, Fahmi mengungkap fakta mengejutkan mengenai mantan manager Olga Syahputra.

Fahmi menyebut Mak Vera lebih sering ke kasino daripada di rumah sakit.

"Pada masa-masa Olga dirawat di rumah sakit selama 11 bulan lebih, Mak Vera lebih sering ke kasino daripada ke rumah sakit," ungkap Fahmi.

Mantan asisten pribadi Olga itu juga mengatakan jika uang yang dipakai Mak Vera untuk berjudi adalah uang dari biaya berobat Olga selama di Singapura.

"Kan aku dari Jakarta sama anak-anak suka bawa uang sekira 60 ribu Dollar Singapura," kata Fahmi di Studio Trans TV, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).

"Pada saat itu buat bayar rumah sakit segala macem, dan kadang-kadang (Mak Vera) suka ambil dari amplop itu," imbuhnya.

Mak Vera dituduh berjudi tak hanya di Singapura saja.

Fahmi menyebut mantan manajer Olga Syahputra juga sering berjudi di Singapura dan Malaysia.

"Last call no more bet, itu slogan terngiang terus saat puasa tahun 2014, Marian Bay Sands, Sentosa Island, dan Genting Malaysia menjadi saksi," tulis Fahmi.