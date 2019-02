Reaksi Luna Maya Saat Ditanya Kedekatan Ariel Noah dan Pevita Pearce

BANGKAPOS.COM - Aktris Pevita Pearce belakangan ini tengah diisukan menjalin asmara dengan mantan kekasih Luna Maya, Ariel Noah.

Hal tersebut lantaran Ariel Noah dan Pevita Pearce terciduk jalan bersama di sebuah bioskop.

Sedangkan Luna Maya, sempat menuturkan bahwa dirinya mengetahui kabar mengenai kedekatan Ariel NOAH dan Pevita Pearce.

Hal tersebut dikatakan Luna Maya pada program acara The Ok Show di RCTI, Kamis (31/1/2019).

Ariel Noah Luna Maya (Tribunnews.com)

bermula dari pertanyaan pemandu acara tersebut, Oky Lukman soal respons Luna Maya melihat mantan kekasihnya, Ariel Noah dengan Pevita Pearce.

Luna Muya lantas mengatakan sudah mengetahui soal kedekatan Ariel Noah dengan Pevita Pearce.

Mantan kekasih Reino Barack itu mengakui tahu dari media sosial aku gosip Lambe Turah.

"Eeehkan aku follow lambe turah," kata Luna Maya.

Luna Maya sontak berujar bahwa kedekatan Ariel Noah dengan adik Keenan Pearce sudah terjalin sejak lama.

"Kan memang dari dulu kayaknya," ungkap Luna Maya.

"But i dont know , i dont know," sambung mantan kekasih Ariel Noah itu.

Pantauan TribunJakarta.com, Minggu (10/2/2019) Luna Maya dan Pevita Pearce terlihat mengunjungi satu acara yang sama.

Hal tersebut diketahui dari Instagram Story Herjuno Ali.

Herjunot Ali tampak mengunggah ulang Instagram aktor Denny Sumargo.

Dalam unggahan tersebut, tampak ada Luna Maya dan Pevita Pearce.

Herjunot Ali pun memberikan keterangan dengan membeberkan faktanya.

"Ada Bang Ariel tadi malam, bawa Dinda (Pevita Pearce -red)... thank u for coming juga Sizzana (Luna Maya -red) dan Iwet (emoji hati)," tulis Herjunot Ali, Minggu (10/2/2019).

Pevita Pearce - Herjunot Ali - Luna Maya (Instagram Story Herjunot Ali)

Mbak You Bongkar Hubungan Ariel Noah dengan Artis Berinisial P

Paranormal Mbak You membeberkan penerawangannya tentang hubungan Ariel Noahdengan salah satu selebritis berinisial P.

Berdasarkan penerawangannya, Mbak You mengatakan jika hubungan kedekatan dua selebritis ini memang benar adanya.

Mbak You juga menerangkan jika Ariel sedang menjalani hubungan yang cukup serius.

Bahkan Mbak You mengungkap jika kabar yang beredar tersebut bukanlah sebuah settingan belaka.

Kendati demikian, Ariel sendiri nampaknya masih menjalani hubungan tersebut dengan pelan.

"Kalo Ariel dengan sekarang yang inisial P itu, emang menjalani, bukan settingan, bukan apapun memang Ariel sedang menjalani dan pelan," jelas Mbak You seperti Grid.ID kutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia pada Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut Mbak You menjelaskan jika Ariel masih sedikit merasa keliru kala akan menjalin hubungan.

Kendati demikian Mbak You mengatakan jika Ariel telah mentap dengan sosok artis berinisial P tersebut.

"Takut keliru juga tapi dia mantap loh sama yang inisial P ini, bisa ke jenjang yang lebih serius lagi," tambah Mbak You.

Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu Ariel sempat terciduk sedang bersama dengan aktris Pevita Pearce.

Video keduanya yang sedang berada di bioskop pun tersebar di akun-akun gosip instagram.

Dalam video yang beredar terlihat Ariel dan Pevita sedang berada di bioskop.

Ariel terlihat menenteng satu box popcorn sedangkan Pevita sibuk membawa dua buah minuman di tangannya.

Ariel juga sempat memperkenalkan Pevita dengan salah satu temannya.

Hal tersebut tentu bukan kali pertama, Ariel kepergok menghabiskan waktu bersama dengan adik Keenan Pearce itu.

Pertengahan tahun 2018 lalu keduanya juga tertangkap kamera tengah berjalan berdua di sebuah pusat perbelanjaan.

Namun demikian hingga kini teka-teki hubungan keduanya pun belum menemui sebuah jawaban yang pasti.

