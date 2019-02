Vici Management Borong Enam Piala, Serunya Imlek Valentine Festival Delocomotief 2019 di Tongachi

BANGKAPOS.COM, BANGKA – VICI Manajement meraih enam piala dalam ajang Imlek Valentine Festival Delocomotief 2019 di Pantai Tongachi Sungailiat Bangka, Sabtu (9/2/2019).

Mereka memenangi The Winner Cece 2019, Juara 2 Koko 2019, Juara 3 Koko 2019, The Best Catwalk Cece 2019 , The Best Costume Cece 2019 dan Winner Queen Valentine 2019.

Juny Irshandy (31), pengelola VICI Manajement yang telah berdiri sejak 2001 mengatakan, pihaknya tidak hanya mengangkat talenta putra-putri daerah dalam bidang modelling, namun juga di bidang seni tari tradisional dan modern.

“Kita tidak hanya mengembangkan di bidang modelling, anak-anak yang mau belajar di bidang seni tari tradisional dan modern juga bisa,” katanya.

Agency ini telah banyak menuai prestasi baik di tingkat kota maupun nasional.

Yulia (25), satu di antara member Vici Manajement yang berhasil menjuarai ISM 2018 (Indonesia Smart Model) yang diadakan di Jakarta dan bersaing dengan wakil-wakil dari daerah di seluruh Indonesia.

Agency yang tergabung oleh anak-anak mulai usia 10 tahun sampai dewasa usia 25 tahun ini, juga kerap menerima tawaran job dari berbagai acara, baik di seni tari tradisional maupun modern.

“Alhamdulillah untuk job dance kita selalu dipakai, apalagi kalo perayaan tahun baru, dalam satu malam kita bisa dapat job di 6 titik. Jadi orang-orangnya kita bagi untuk penempatan jobnya,” ungkapnya,” Sabtu.

Sebelumnya, tampak kemeriahan Imlek Valentine Festival Delocomotief, pemilihan busana Cece Koko serta King and Queen Valentine 2019.

Penonton tampak memadati area depan panggung.

Diringi dengan alunan musik Dj Dukun, para peserta berlenggak-lenggok berjalan di atas panggung untuk menampilkan performa yang paling menarik di hadapan juri dan penonton.

Disela-sela acara tampak seorang peserta yang jatuh saat catwalk di depan panggung lantaran kurang mahirnya memakai sepatu hak tinggi. (Bangkapos.com/Rey)