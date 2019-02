Alasan Ratna Galih Keluar dari Sinetron Cinta yang Hilang, Perannya Digantikan Citra Kirana

BANGKAPOS.COM - Penggemar sinetron Cinta yang Hilang harus merelakan pamitnya Ratna Galih yang berperan sebagai Mirra.

Artis peran berusia 30 tahun sebelumnya sudah diceritakan meninggal di sinetron yang ditayangkan RCTI ini.

Namun ia kembali dengan kondisi hilang ingatan dan kembali mengingat masa lalunya.

Kini Ratna Galih telah resmi berhenti syuting Cinta yang Hilang lantaran kondisi dirinya yang sedang hamil muda.

Mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengunggah postingan pamitan di Instagramnya.

Di keterangan fotonya, Ratna Galih ingin kembali fokus mengurus keluarganya.

"My little family 2018-2019

Keluarga Dirgantara, thank you for everything..

sedih banget rasanya harus ninggalin CINTA YANG HILANG karna setaun terakhir ini

tiap hari kita bareng bareng berjuang sama sama untuk CYH.