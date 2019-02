VIDEO: Bank Sumsel Babel Salurkan Rp 4,2 M untuk Kebun Singkong Rakyat

BANGKAPOS.COM-- Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat, Sadikin Syamsumin mengatakan selain membantu permodalan para pelaku UMKM, pihaknya saat ini sudah menyalurkan pinjaman Rp 4,2 miliar untuk membuka usaha Kebun Singkong Rakyat (KSR) dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen per tahun.

"Dalam waktu dekat ini sudah ada 225 orang petani lagi yang sudah mengajukan permohonan dari enam desa di Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka," kata Sadikin sebelum kegiatan sosialisasi pinjaman dan penjaminan KUR bagi pelaku UKM, Senin (11/02)2019) di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Sungailiat.

Dijelaskannya, jangka waktu kredit untuk program KSR ini hanya satu tahun, karena kebun singkong ini panennya sekali dalam setahun.

"Para petani kebun singkong ini tidak menganggur pinjaman perbulan tetapi menunggu hasil panen ubi baru mereka membayarnya," ujarnya.

Diakuinya, sudah ada beberapa petani yang mendapatkan hasil panen ubi sebanyak 35-40 ton dalam 1 hektar dengan harga jual ubi Rp 1.450 per kg.

"Kalau kita pukul rata harga Rp 1.000 kg maka mendapatkan Rp 35-40 juta per hektarnya. Utang petani di bank Rp 16 juta ditambah bunga Rp 1 juta jadi modal Rp 17 juta per hektar, jika dapat panen Rp 35 juta per hektar jadi pendapatan Rp 18 juta per hektarnya cukup lumayanlah hasilnya," jelasnya.

Diakuinya, pola pemberian pinjaman KSR ini memang diatur sedemikian rupa sehingga bisa terkoordinir dengan baik dan ada pengawasan dari pihak bank jangan sampai uang pinjaman ini disalahgunakan .

"Alhamdulillah sampai saat ini program KSR ini berjalan sukses dan tidak terjadi resiko yang harus ditanggung Jamkrida Babel, sebab bila kredit KSR ini macet maka Bank Sumsel Babel akan mengklaimnya ke Jamkrida," tukasnya.

Diungkapkannya, pihaknya menerapkan pola sukses 4 P, yakni Pencairan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pengembalian.

(BANGKAPOS.COM/EDWARDI)