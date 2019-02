Ahok Sebut Akan Nikahi Puput Nastiti Devi Karena Perintah Ibunya, Begini Kata Sang Adik

BANGKAPOS.COM-- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini telah menghirup udara bebas pasca 1,8 tahun mendekam di penjara.

Ahok yang telah menceraikan Veronica Tan saat di penjara, kini dikabarkan tengah disibukkan dengan rencana pernikahannya dengan seorang wanita mantan polwan bernama Puput Nastiti Devi.

Namun sebuah fakta mengejutkan datang dari pengakuan sang adik, Fifi Lety Tjahaja Purnama yang rupanya masih menyimpan penyesalan atas pilihan jalan hidup Ahok.

Dikutip dari Tribun Wow, adik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Fifi Lety Tjahaja Purnama, menanggapi banyaknya komentar netizen soal kisah asmara sang kakak.

Seperti pada salah satu unggahan Fifi Lety di akun Instagramnya @fifiletytjahajapurnama pada 27 Januari 2019 lalu.

Awalnya, Fifi Lety tampak mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya yang disebutkannya akan segera berusia 95 tahun.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik. Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents .

Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami

#happyblessedsunday #manproposesgoddisposes," tulis Fifi Lety, melengkapi unggahannya.

Unggahan Fifi Lety Tajahaja Purnama (Tangkap layar Instagram @fifiletytjahajapurnama)

Unggahan ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari netizen.

Namun, bukan karena foto yang diunggahnya itu, kebanyakan netizen justru bertanya soal hubungan Ahok dengan Puput serta Veronica Tan.