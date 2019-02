Game Battle Royale Bakal Jadi Saingan, PUBG dan Fortnite Wajib Waspada!

BANGKAPOS.COM - PUBG dan Fortnite merupakan game battle royale yang paling populer saat ini dan sepertinya akan dikalahkan dengan game baru ini.

Masih dengan jenis yang sama, game ini bernama Apex Legends yang dibuat oleh Respawn Entertainment.

Hal ini dikarenakan Apex Legends mencapai 1 juta pemain dalam waktu 8 jam, dan bisa dibilang ini awal yang bagus untuk game battle royale dan mengalahkan jumlah pemain di PUBG dan Fortnite.

CEO Respawn Entertainment, Vince Zampella, merasa sangat bangga dan menuliskan kabar baik ini melalui twitter-nya.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. ❤️❤️❤️

Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl