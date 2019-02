Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions - Manchester United Vs PSG, Roma Vs Porto

BANGKAPOS.COM - Turnamen yang telah dinanti-nanti para pecinta sepak bola akhirnya kembali.

UEFA Champions League is back!

Setelah istirahat selama hampir 2 bulan sejak Desember tahun lalu, kini Liga Champions siap bergulir lagi.

Liga Champions musim 2018/2019 ini telah sampai pada babak 16 besar.

Pertandingan awal akan berlangsung pada Rabu dini hari (13/2/2019) dan Kamis dini hari (14/2/2019).

Leg 1 di babak 16 besar ini akan menyajikan empat pertandingan besar selama dua hari.

Laga pembuka Rabu dini hari nanti untuk babak 16 besar leg pertama ini, tim yang akan berhadapan adalah Manchester United vs PSG dan FC Porto vs AS Roma.

Sementara untuk Kamis dini hari, akan menyajikan laga Tottenham vs Dortmund dan Ajax Amsterdam vs Real Madrid.

Manchester United vs PSG

Laga ini yang paling menjadi sorotan dibanding FC Porto vs AS Roma.

Hal ini dikarenakan di kubu Manchester United tengah mengalami kebangkitan di bawah besutan Ole Gunnar Solskjaer.