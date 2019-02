Mike Lewis Bawa Pacar Baru Ketemu Anak dan Mantan Istrinya Tamara Blezensky, Reposnya Bikin Terharu

BANGKAPOS.COM -- Artis dan model Mike Lewis dan Tamara Blezensky sudah lama berpisah. Mike saat ini memiliki kekasih baru bernama Janisaa Pradja.

Setelah sekian lama, baru-baru ini ada momen yang membuat Mike Lewis terharu.

Mike Lewis akhirnya memajang foto ia bersama Kenzou Lion Bleszynski Lewis, Tamara Blezeksy dan Janisaa Pradja.

Momen itu membuat Mike Lewis terharu.

"Terharu dapat persetujuan dari mantan istri yang masih sangat aku hormati.

@janisaas said it best, “she truly is a great woman” that Tamara B is. I am lucky to have such an understanding family from both sides — thank you both.

And thank you Kenzou. It’s not easy but we somehow make it work.. and most importantly, we make each other smile along the way.

Thank you so much for welcoming (what I hope to be) a new addition to the family. -- Aku sangat berterima kasih buat post ini Tamz. Thank you so much for your doa.

@janisaas mengatakan yang terbaik, “dia benar-benar wanita hebat” seperti Tamara B.