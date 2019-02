Para Dokter Gigi Gelar Seminar Ilmiah Untuk Tingkatkan Wawasan dan Optimalkan Pelayanan

BANGKA POS.COM, BANGKA--Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi Bangka Belitung menggelar seminar ilmiah dalam rangka memperingati HUT PDGI ke 69, Minggu (10/2) di Swissbell Hotel Pangkalpinang.

Ketua Panitia Kegiatan HUT PGDI Babel, drg Septiady menjelaskan selain perayaan HUT, PGDI juga rutin mengadakan seminar ilmiah untuk menambah wawasan dokter gigi di klinik agar dapat memanajerial kasus pasien gigi lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Narasumber yang diundang juga dalah Kabid Dokkes Pangkalpinang AKBP drg. Ahmad Fauzi, MM, GDiForOdont.

"Narasumber memberikan sosialisasi mengenai rekam medik kedokteran gigi. Hal ini penting sekali dalam menunjang data-data riwayat kesehatan gigi pasien untuk keperluan penyelidikan identifikasi korban salah satunya bila dibutuhkan data sebelum kematian ( ante mortem) pasien," jelas drg Septiady, Selasa (12/2).

Materi penunjang disampaikan Dr. drg. Didi Nugroho MSC dengan tema " how to improving dental pain management in daily practice" yang berkaitan dengan obat yang digunakaan mengatasi nyeri gigi dengan cepat.

Selain itu drg. Rindang Tanjungsari sp. PM dalam menyampaikan materi kasus- kasus rongga mulut pada pasien infeksi menular seksual ( IMS) dan tindakan pencegahan yang harus di lakukan dokter gigi untuk mencegah terjadinya infeksi silang selama melakukan terapi pada pasien IMS.

" drg. Yudi Wijaya, sp.BM memjelaskan materi tentang penatalaksanaan kasus pencabutan gigi yang sulit," jelas drg Septiady.

Septiady menambahkan materi-materi seminar sangat familiar sekali dijumpai dalam praktik gigi dan mulut sehingga diharapkan membantu dokter gigi lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

"Kita harapkan dengan semangat ulang tahun PDGI dan seminar semakin memotivasi para dokter gigi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ungkap Septiady.

Rangkaian kegiatan seminar dihadiri oleh Ketua PDGI Pengwil Babel, drg Dyah Savitri, MM.Kes, Ketua PDGI Cabang Pangkalpinang, drg. Yudi Wijaya, Sp. BM, Ketua PDGI Cabang Bangka, drg. Dewi Septaria dan Ketua PDGI Cabang Belitung drg. Suhartati.

Ketua PDGI cabang Pangkalpinang, Cab.Bangka dan Cab Belitung serta dihadiri juga oleh kadinkes provinsi Babel, drg. Mulyono Susanto.

ketua PDGI cab. Pangkalpinang, drg. Yudi Wijaya, Sp. BM, Ketua PDGI cab. Bangka, drg. Dewi Septaria dan Ketua PDGI cab. Belitung drg. Suhartati dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel, drg. Mulyono Susanto.(*)