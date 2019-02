Pria Penyuka Makanan Pedas Punya Performa Seksual Lebih di Ranjang, Ini Penjelasannya

BANGKAPOS.COM - Para pecinta makanan pedas diyakini memiliki jumlah kadar testosteron yang lebih tinggi.

Dilansir dari Telegraph, para ilmuwan di Universitas Grenoble yang sangat dihormati telah menerbitkan sebuah laporan.

Ya, laporan itu mengungkap bahwa konsumsi cabai secara teratur dapat meningkatkan kadar hormon.

Kemudian hal itu diyakini dapat membuat pria lebih suka berpetualang, giat, dan aktif secara seksual.

Laurent Begue, salah satu penulis penelitian ini, mengatakan:

"Hasil ini sejalan dengan banyak penelitian yang menunjukkan hubungan antara testosteron dan pengambilan risiko finansial, seksual dan perilaku."

Makalah penelitian, berjudul "Some Like It Hot" itu telah diterbitkan dalam jurnal "Fisiologi dan Perilaku" yang berbasis di AS.

Profesor Begue mengatakan 114 pria berusia 18 hingga 44 tahun, yang tinggal di Grenoble, Prancis tenggara, telah mengambil bagian dalam penelitian ini.

Freepik Ilustrasi cabai

Tingkat testosteron mereka diukur dari sampel air liur dan mereka disajikan dengan sepiring kentang tumbuk dan diundang untuk menambahkan saus sambal secukupnya.

Mereka yang menambahkan saus paling pedas memiliki testosteron tertinggi.

Hormon tersebut mendorong pria untuk mencari sensasi dan sensasi baru.

Hal itu mengarahkan mereka menjadi orang-orang pengambil risiko.

"Dalam hal ini, itu berlaku untuk pengambilan risiko dalam rasa," katanya.

"Ada juga kemungkinan bahwa konsumsi makanan pedas secara teratur berkontribusi pada peningkatan kadar testosteron, meskipun sejauh ini hanya terbukti pada tikus."

Sementara itu berlaku pada pria, penelitian efek cabai terhadap wanita belum diteliti.

Capsaicin yang terkandung di dalam cabai ternyata juga bisa menghasilkan panas dan meningkatkan endorfin.

portal sayur Cabai rawit

Endorfin inilah hormon yang bisa membuat perasaan jadi lebih baik.

Tidak hanya cabai yang bisa meningkatkan testosteron.

Bawang putih juga ternyata bisa jadi alternatif lain!

Hal itu karena bawang putih mengandung allicin yang bisa meningkatkan testosteron dengan meningkatkan panas tubuh.

Jadi, jangan ragu untuk makan makanan pedas sebelum berhubungan intim.

Siapa tahu permainan akan jadi lebih menyenangkan.

Artikel ini telah tayang di Intisari dengan judul Penelitian: Pria Penyuka Makanan Pedas Punya Performa Lebih di Ranjang, Ini Penjelasannya!