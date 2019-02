Selain Sinetron Cinta yang Hilang, Inilah Perjalanan Karir Ratna Galih, Kini Sibuk dengan Hal Baru

BANGKAPOS.COM - Kiprah dan karier Ratna Galih, pemain sinetron 'Cinta yang Hilang' yang pamit undur diri

Artis Ratna Galih akhirnya pamit mengundurkan diri dari sinetron yang tengah ia bintangi yakni 'Cinta Yang Hilang'.

Ratna Galih yang terkenal karena perannya sebagai Mira tersebut akhirnya hengkang.

Alasan Ratna Galih pamit undur diri adalah ia ingin fokus pada keluarganya.

Mundurnya Ratna Galih tersebut diketahui lewat ungguhan dalam akun resmi Instagram miliknya yakni @Ratnagalih.

Dalam unggahannya tersebut Ratna Galih mengucapkan terima kasih pada pihak keluarga Dirgantara.

Keluarga Dirgantara sendiri merupakan keluarga Ratna Galih dalam sinetron 'Cinta yang Hilang'.

"My little family 2018-2019

Keluarga Dirgantara, thank you for everything..

sedih banget rasanya harus ninggalin CINTA YANG HILANG karna setaun terakhir ini tiap hari kita bareng bareng berjuang sama sama untuk CYH.