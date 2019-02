BRI Pangkalpinang Buka Lelang 5 Obyek Hak Tanggungan

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berkepala ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Cabang Pangkalpinang, selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat pertama atas kekuasaaan sendiri akan melakukan penjualan di Muka Umum (Lelang) atas obyek Hak Tanggungan Perantaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang.

Obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang :

1. Gessa Arraniry

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, SHM No 558 atas nama Murni Binti H Talaha dengan

luas tanah 1.768 M² dan luas bangunan 126 M², berikut segala sesuatu yang berada diatasnya

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang merupakan barang tetap, terletak di Jalan

Batin Tikal RT 05 RW 01 Kelurahan Srimenanti,Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Harga limit Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah).

- Uang Jaminan Lelang Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).

2. Rodi

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, SHM No 2680 atas nama Hayati dengan luas tanah 211

M² dan luas bangunan 242 M², berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan

peraturan Perundang-Undangan yang merupakan barang tetap terletak Jalan Nelayan Kelurahan

Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Harga limit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

- Uang Jaminan Lelang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

3. Sin Liung

Sebidang tanah, SHM No 456 berikut bangunan atas nama Bong Sin Liung dengan luas tanah

132 M 2 dan luas bangunan 112 M 2 . berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan

peraturan Perundang-Undangan yang merupakan barang tetap terletak di JL. Bukit Abadi Kel.

Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Harga limit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

- Uang Jaminan Lelang Rp 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah).

4. Rosmani Gucci

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, SHM No 1577 atas nama Rosmani Gucci dengan luas

tanah 398 M 2 dan luas bangunan 212 M 2 , berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan yang merupakan barang tetap, terletak di Kel. Kenanga

Kec.Sungailiat Kab.Bangka . Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Harga limit Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- Uang Jaminan Lelang Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Februari 2019

Pukul : 10.00 WIB (Mengacu pada Waktu Server Aplikasi Lelang melalui Internet)

Tempat : BRI Cabang Pangkalpinang. Jl. Diponegoro No. 1 Pangkalpinang.

SYARAT & KETENTUAN LELANG :

1. Cara penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta

lelang dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) melalui internet dengan aplikasi yang

diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id . Tata cara mengikuti

lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada

domain tersebut.

2. Pendaftaran :

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas

dengan merekam dan menggunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor

rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan pada :

 Hari/tanggal : Rabu, 27 Februari 2019.

 Pukul : 10.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet (sesuai WIB)

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada

alamat domain tersebut di atas.

4. Uang Jaminan Penawaran Lelang :

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan

penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicl).

b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-

lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta

lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing

peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan

sesuai dokumen yang diberikan peserta.

d. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang jaminan lelang dibebankan kepada peserta

lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.

5. Penawaran Lelang :