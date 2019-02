Hamish Daud Pamer Foto Bareng Putri Cantiknya Zalina Raine Wyllie

BANGKAPOS.COM - Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, Hamish Daud akhirnya bagikan momen kebersamaan pertamanya dengan Zalina Raine Wyllie.

Lewat unggahan diakun Instagram pirbadinya, Hamish pamerkan fotonya dan sang buah hati, Rabut (13/2/2019).

Dalam foto tersebut Hamish terlihat menggendong putri pertamanya dengan Raisa tersebut.

Tak seperti biasa, dalam unggahannya kali ini Hamish Daud mengaku jika ia tiba-tiba kehilangan kata-kata.

Hal tersebut ia ungkapkan secara langsung dalam captionnya, "I'm lost for words. Pic: @rinaldinurpratama," tulis caption @hamishdw.

Unggahan pertama Hamish ini langsung dibanjiri komentar selamat dari warganet.

@mankdede: "Selamat Hamish dan @raisa6690 semoga jadi anak yg soleh yang menjadi kebahagian keluarga."

@nisrina_nofa: "Alhamdullillah bibit unggul hamis raisa lahir."

@sofyanade_official: "Welcome to the world baby Mrs. @raisa6690 and Mr. @hamishdw duh anaknya cantik syekali kayak emaknya ada bule2 nya."

@mamahoxxa4252: "Met kak dpt titipan dr Alllah semoga slalu bahagia dan sehat."

Raisa baru saja melahirkan anak pertamanya pada Selasa, (12/2/2019) dini hari, di Rumah Sakit Kemang Medical Care (KMC).

Anak pertama Raisa dan Hamish diketahui berjenis kelamin perempuan.

Namun hingga saat ini pihak Raisa dan Hamish belum juga berikan konfirmasi secara resmi mengenai hal tersebut.

Manajer Raisa pun, Matthew Manderos pun seakan belum mau buka suara terkait kabar bahagia tersebut.

"Hi. Informasinya akan disampaikan melalui socmed nya Raisa & Hamish. Terima kasih atas perhatiannya," tulis Matthew melalui pesan WhatsApp, Selasa malam, dikutip TribunStyle dari Kompas.com.

Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya Hamish Daud bagikan foto pertamanya dengan sang putri lewat unggahan diakun Instagram pribadinya.

