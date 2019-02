Ini Dia Tips Cara Mudah Merawat Mobil pada Musim Hujan

BANGKAPOS.COM -- Cuaca hujan deras di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan pemilik kendaraan harus memberikan perhatian ekstra pada mobilnya.

Air hujan kerap membawa masalah yang tidak terduga selama berkendara di musim hujan. Salah satu yang kerap terjadi adalah tampilan kendaraan yang tidak lagi mengkilap dan kaca yang terhalang air. Mitsubishi Motors menghadirkan solusi untuk masalah di musim hujan ini.

“Untuk tetap membuat mobil mengilap dan kaca tidak terhalang air, Mitsubishi mengeluarkan chemical product water repellent. Pengaplikasian cairan ini dapat membuat efek daun talas pada permukaan cat kendaraan seolah-olah tidak menempel pada permukaan cat dan kaca mobil,” ucap Head of After Sales and Development Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ronald Reagan dalam keterangannya, Selasa (12/2/2019).

Penggunaan water repellent ini dilakukan dengan mencuci kendaraan terlebih dahulu hingga tidak ada kotoran yang menempel pada bodi dan kaca. Setelah itu lakukan pengeringan dan siapkan cairan water repellent dan dua kain mikrofiber.

“Poles permukaan bodi dan kaca mobil menggunakan kain mikrofiber. Pastikan kain dalam keadaan bersih dan kering. Setelah itu semprotkan cairan water repellent ke permukaan bodi dan kaca mobil. Cukup 50 ml saja,” ucap Reagan.

Diamkan selama beberapa menit sampai kandungan water repellent menempel di permukaan. Kemudian poles lagi permukaan kaca dan bodi mobil dengan kain kedua yang telah disiapkan.

Penggunaan cairan water repellent ini selain menjaga kilau cat kendaraan juga membantu mencegah jamur pada bodi dan kaca mobil. Bagi pengguna mobil Mitsubishi, perawatan dengan water repellent ini sudah termasuk dalam paket Smart di produk Xpander dan Pajero Sport dengan menyerahkan pengerjaannya ke bengkel resmi Mitsubishi. (kompas.com)

