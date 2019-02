Live Streaming RCTI Real Madtid vs Ajax Babak 16 Besar Liga Champions Dini Hari Nanti

BANGKAPOS.COM - Pertandingan lain leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa yang disiarkan langsung oleh RCTI adalah Ajax Amsterdama versus Real Madrid.

Real Madrid terlalu superior dari Ajax dalam 6 pertemuan terakhir mereka di Liga Champions.

Dalam 6 pertemuan itu, baik kandang maupun tandang, Real Madrid selalu menang dengan skor 4-1, 1-4, 0-3, 3-0, 0-4, dan 2-0.

Selain disiarkan langsung oleh RCTI, ada juga link live streaming Ajax kontra Real Madrid berikut ini:

Link Live Streaming 1

Link Live Streaming 2

Link Live Streaming 3

JADWAL LIVE

LEG 1 BABAK 16 BESAR

LIGA CHAMPIONS EROPA

Kamis (14/2/2019) 03.00 WIB

Streaming

Tottenham vs Borussia Dortmund

RCTI

Ajax vs Real Madrid

BURSA PREDIKSI

ASIANHANDICAP

Ajax vs Real Madrid 1/2:0

Tottenham vs Dortmund 0:1/4

Keterangan:

Prediksi ini merupakan hasil update dari data sebelumnya.

Real Madrid dan Tottenham diunggulkan 1 gol.

