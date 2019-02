Malam Valentine Day, Inilah 10 Kata-kata Cinta untuk Dikirim Kekasihmu, Bahasa Inggris dan Arti

BANGKAPOS.COM -- Ini Hari Valentine dan cinta ada di udara. Inilah saatnya di tahun ini Anda akan menemukan pasangan melakukan hal-hal romantis untuk satu sama lain yang pasti akan membuat Anda aww ...

Hari pertama minggu Valentine dirayakan sebagai Hari Mawar, lalu Hari Cokelat, Hari Melamar, Hari Janji, Teddy Day, Hug Day, Kiss Day dan akhirnya Hari Valentine.

Meskipun hari ini membawa pasangan lebih dekat, bahkan jika Anda lajang, saat yang tepat untuk merayakan bersama teman-teman Anda membuat hari ini tentang cinta daripada memiliki pacar.

Jika Anda semua siap untuk hari istimewa tetapi tidak tahu pesan atau keinginan apa yang ingin dikirim untuk cinta dalam hidup

Anda maka jangan khawatir! Karena kami sudah membantu Anda.

Timesnownews.com menyiapkan kepada Anda 10 pesan dan 5 foto yang menggambarkan cinta dengan sempurna.

Jadi, tanpa basa-basi, gulir ke bawah untuk memeriksa beberapa pesan terbaik yang dapat Anda kirim untuk cinta dalam hidup Anda.

1. Our love has the ability to grow endlessly and it would be perfect in future.

(Cinta kita memiliki kemampuan untuk tumbuh tanpa akhir dan itu akan sempurna di masa depan.)

2. On the first day I met, you took my breath away and I could not respond to it.