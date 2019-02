Miliki Sistem Baru, Inilah Cara Tolak Masuk Grup WhatsApp

BANGKAPOS.COM - Banyaknya smartphone yang memakai WhatsApp, memang membuat penggunanya begitu mudah membuat grup-grup apa saja, sesuai kebutuhan.



Bisa grup kantor, grup SD hingga kuliah, grup RT, grup hobi, bahkan ada grup dalam grup.



Namun selama ini, tak sedikit pengguna WhatsApp yang nomornya seringkali dimasukkan ke dalam sebuah grup percakapan tanpa izin.



Hal tersebut tentu saja sangat mengganggu dan melanggar privasi seseorang.

WhatsApp sepertinya telah mendengar keluhan-keluhan tersebut.



Pasalnya, WhatsApp kini membuat sebuah sistem baru yang dapat mencegah pengguna dimasukkan ke grup percakapan yang tak dikehendaki.



Sistem tersebut akan membatasi undangan-undangan untuk masuk dalam grup percakapan.



Fitur "Group Invitation" atau Undangan Grup ini mulanya hanya hadir untuk pengguna WhatsApp bisnis, namun kemudian akan dikembangkan untuk seluruh pengguna.

Fitur tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba.



Untuk sementara fitur ini baru disebarkan untuk pengguna yang terdaftar dalam iOS beta program.

Fitur ini akan dapat diaktifkan lewat menu pengaturan privasi pengguna.



Nantinya, pengguna akan mendapatkan tiga opsi untuk menentukan siapa saja yang bisa mengundang pemilik nomor untuk bergabung dalam grup percakapan.

Opsi Everyone Opsi pertama adalah "Everyone".



Jika pengguna memilih opsi ini, maka siapa pun akan tetap bisa memasukkan nomor milik pengguna ke grup percakapan, meskipun tak dikenal dan tanpa izin.



Artinya, jika pengguna memilih opsi ini maka privasi yang dimiliki akan tetap terganggu.



Opsi My Contact Opsi kedua adalah "My Contact".

Dengan opsi ini, hanya orang-orang yang berada dalam daftar kontak saja yang bisa memasukkan nomor milik pengguna ke dalam sebuah grup.



Pengguna lain yang nomornya tidak tercatat dalam daftar kontak, bakal masih bisa mengundang pemilik nomor untuk masuk dalam grup.



Tetapi akan muncul sebuah notifikasi di mana pemilik nomor bisa menentukan, apakah ia berkehendak masuk ke dalam grup tersebut atau tidak.



Opsi Nobody Opsi ketiga adalah "Nobody". Opsi ini memungkinkan pengguna untuk menyaring semua undangan grup baik dari nomor yang terdaftar dalam kontak maupun nomor yang tidak dikenal.

WABetaInfo Uji coba fitur Group Invitation pada WhatsApp Uji coba fitur Group Invitation pada WhatsApp

Lewat opsi ini, ketika pemilik nomor diundang untuk masuk ke dalam grup WhatsApp, akan muncul notifikasi yang meminta mereka memilih apakah akan masuk ke grup percakapan atau tidak.



Notifikasi ini akan muncul selama 72 jam.



Selama waktu tersebut, pengguna bisa menentukan pilihan "ya" atau "tidak".



Dikutip KompasTekno dari WABetaInfo, Rabu (13/2/2019), pilihan "Nobody" akan menjadi pilihan yang paling menjamin privasi pemilik nomor.

Pasalnya dengan opsi ini, pemilik nomor tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sebuah grup yang tak dikehendaki.



Saat ini, fitur Group Invitation ini masih belum tersedia karena masih dalam tahap pengembangan.



Namun ke depannya, baik pengguna Android maupun iOS akan dapat menikmati fitur tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di nextren.grid.id dengan judul Cara Menolak Masuk Grup WhatsApp, Pengguna Bakal Bisa Tolak atau Terima Masuk Grup