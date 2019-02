Tips Bongkar Pasang Head Silinder Yamaha NMAX Biar Larinya Nggak Lemes

BANGKAPOS.COM - Bagi pemilik yang suka bongkar pasang head silinder Yamaha NMAX, wajib berhati-hati ketika memasang per klep.

Salah-salah dalam memasang per klep, bisa buat tenaga mesin Yamaha NMAX jadi lemes.

Salah pemasangan yang dimaksud di sini, adalah tertukarnya antara per klep untuk katup in dan ex.

Jadi, kalian harus perhatikan dengan betul ketika membongkar dan memasang bagian ini.

"Kalau sampai tertukar pasang per klep antara yang in dan ex, efeknya bisa bikin tenaga mesin drop. Bahkan, mesin NMAX bisa gampang panas," bilang Ute, punggawa 73Racing di Jl Radar Auri, Gg. Swadaya 1, No. 12, Cimanggis, Depok.

Ute yang juga dragster bernama asli Mukhtar Yusuf ini, mengaku sudah menjajal menukar atau memasang terbalik per klep Yamaha NMAX.

"Hasilnya ya itu, tenaga mesin jadi loyo dan mesin cepat panas. Itu kalau per klep yang harusnya di katup in dipasang di katup ex dan sebaliknya," bilangnya.

Biar enggak tertukar saat pemasangan, sebenarnya kedua per klep mempunyai tanda atau ciri tersendiri.

Motorplus Pasang per klep di Yamaha NMAX tidak boleh tertukar

Per klep Yamaha NMAX bagian in, ulirnya ada seperti olesan cat warna putih.

Sedangkan per klep NMAX bagian ex juga ada olesan cat namun berwarna merah.

Ute sendiri coba menganalisa kenapa ada efek negatif ke mesin ketika kedua per klep ini tertukar.

"Kalau diteliti, saat pakai per klep terbalik clearance klep in pada profil kedua atau saat VVA-nya berkerja jadi terlalu rapat. Waktu profil kem pertama berkerja sih gak ada masalah," tambahnya lagi.

Bila itu dibiarkan, lama kelamaan bisa bikin per klep patah.

"Masih mending kalau pakai per klep in semua. Untuk harian bagus juga," tutupnya.

https://otomotifnet.gridoto.com/read/231634517/yamaha-nmax-larinya-lemes-bongkar-head-silinder-per-klep-tertukar?page=all#!/