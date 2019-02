Adik Ahok BTP Ungkap Pesan Valentine Day, Lajang Lebih Baik dari pada Pernikahan yang Salah

BANGKAPOS.COM -- Fifi Lety Tjahaya Purnama adik Ahok BTP membuat postingan di hari Valentine. Ia menilai memilih lajang lebih baik dari pada sebuah pernikahan yang salah.

Sebagaimana diketahui Fifi Lety sampai saat ini masih melajang.

Adik perempuan Ahok BTP itu merayakan Valentine Day dengan status lajangnya,

Pada 14 Februari 2019, Fifi Lety memposting sebuah foto di mana ia sedang berada di daerah bersalju.

Namun bukan soal foto di salju, tetapi kalimat yang ia sematkan dalam foto.

"Being single on valentine's day is way better than being in the weony relationship or wrong married," tulis Fifi Lety.

Jika diterjemahkan, arti kalimat itu yakni 'Menjadi lajang pada hari valentine jauh lebih baik daripada berada di hubungan yang asin atau menikah salah,"

Untuk siapa kalimat itu ditunjukkan?

Pada Valentine Day tahun 2019 ini, kakak Fifi, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok BTP dan Puput Nastiti Devi mulai menunjukan kemesraannya.