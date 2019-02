Bingung Kasih Ucapan Valentine? Ini Kumpulan Gambar dan Kata Romantis, Cocok Dikirim via WhatsApp

BANGKAPOS.COM - Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang tahun ini jatuh pada Kamis, 14 Februari 2019.

Di Hari Valentine, biasanya orang-orang akan berlomba-lomba menunjukkan ungkapan kasih sayangnya kepada pasangan atau orang yang dicintai.

Tak hanya dengan memberi cokelat, bunga, atau boneka, orang-orang juga bisa memberikan gambar-gambar berisi romantis untuk orang terkasih.

Gambar-gambar kutipan romantis ini bisa mewakili perasaan kasih sayang.

Berikut TribunWow.com rangkum 10 gambar dan kutipan romantis Hari Valentine.

1. "Cinta terbentuk dalam gelombang kesunyian,

sedangkan sayang terbentuk dalam riak besar kehidupan".

2. "Happy Valentine's Day!

I will always be there for you, will you be there for me?

(Selamat Hari Valentine!