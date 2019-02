BRI Sungailiat Lelang Sejumlah Obyek Hak Tanggungan

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Cabang Sungailiat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terhadap jaminan utang debitur atas nama :

Obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang :

1. Tn. Delli Natalis, Ny. Winda Trisnawati

Sebidang tanah seluas 799m² berikut bangunan seluas ±107m² dan ±87m² dan segala

sesuatu yang berada diatasnya yang terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak

di Jalan Cendrawasih IV, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,

Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 1992 atas nama Delli Natalis.

Nilai Limit Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

2. Tn. Setiandi, Ny. Lini Kurnia.

Sebidang tanah seluas 199m² berikut bangunan seluas ±239m² dan segala sesuatu yang

berada diatasnya yang terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak di Jalan

Nanas III, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Prop. Kep. Bangka

Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 836 atas nama Setiandi.

Nilai Limit Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 212.500.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah).

3. Tn. Nofriadi, Ny. Elsa Lestari.

Sebidang tanah kosong seluas 215m² dan segala sesuatu yang berada diatasnya yang

terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak di Jalan Mangkol, Kelurahan Parit

Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat

Hak Milik No. 3135 atas nama Nofriadi.

Nilai Limit Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. Ny. Tjong Moij Jan.

a. Sebidang tanah luas 10.275m² berikut bangunan seluas ± 2.205m² dan segala sesuatu

yang berada diatasnya yang terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak di Jalan

Bukit Semut, Lingkungan Lubuk Kelik, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat,

Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 1660 atas nama

Lie Moij Jan (Tjong Moij Jan), Johannes (Johanes), Jon Wen, Agustina.

b. Sebidang tanah luas 1.995m² berikut bangunan seluas ± 108m² dan segala sesuatu yang

berada diatasnya yang terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak di Jalan

Bukit Semut, Lingkungan Lubuk Kelik, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat,

Kabupaten Bangka, Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 1638 atas nama

Lie Moij Jan (Tjong Moij Jan), Johannes (Johanes), Jon Wen, Agustina.

Dijual 2 (dua) bidang tanah sekaligus dengan Nilai Limit Rp. 600.000.000,-

(Enam Ratus Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5. CV Irham Agricultur.

Sebidang tanah seluas 794m² berikut bangunan seluas ±166m² dan segala sesuatu yang

berada diatasnya yang terikat dengan undang-undang yang berlaku, terletak di Jalan Raya

Kayu Besi – Puding Besar, Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka,

Prop. Kep. Bangka Belitung, Sertipikat Hak Milik No. 03 atas nama Ir. Azan Abdullah.

Nilai Limit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),

Uang Jaminan Lelang Rp. 60.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Waktu Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019.

Waktu : 11.00 WIB (Waktu Server Aplikasi E-Auction)

Tempat : Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sungailiat,

Jl. Jend. Sudirman No. 16 Sungailiat, Kab. Bangka, Prop. Kep. Bangka

Belitung.

SYARAT & KETENTUAN LELANG :