Sosok Tunangan Rina Nose, Josscy Vallazza Aartsen Seorang Sutradara Blasteran Indo-Belanda

BANGKAPOS.COM - Rina Nose kini telah bertunangan dengan seorang pria bernama Josscy Vallazza Aartsen.

Josscy Vallazza Aartsen yang kini berstatus sebagai tunangan Rina Nose merupakan pria blasteran Indonesia-Belanda.

Rina Nose mengunggah fotonya memakai cincin tunangan dari Josscy Vallazza Aartsen di Instagram, Kamis (14/2/2019).

Dalam foto itu Rina Nose terlihat tersenyum lebar sambil memamerkan cincin di jari manisnya.

Tangannya memang menutupi setengah wajahnya, namun senyumannya masih terlihat jelas.

Caption Rina Nose pun dibuat begitu singkat, hanya emoji hati dan cincin serta hashtag #engaged.

Postingannya langsung diserbu beragam ucapan selamat dari para netizen tanah air.

Termasuk mantan kekasih Rina Nose, Fakhrul Razi.

"Heartiest congratulations for both of you @rinanose16 & @josscy," komentar akun @fakhrulllraziii.

"Selamat ya teteh cantik...lancar sampe hari H ya," komentar @savitridhaniya.