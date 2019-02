Bulog Sebut Harga Beras Mereka Tidak Naik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga beras premium dan medium yang dijual Perum Bulog Subdrive Bangka sampai saat ini tidak ada mengalami kenaikan atau tetap stabil.

Hal ini ditegaskan Kepala Perum Bulog Subdrive Bangka, Taufiqurokhm alias Fifi kepada Bangkapos.com, Jumat (15/02/2019) di kantornya

Namun diakuinya, untuk beras premium yang dijual para pedagang di pasaran saat ini memang ada kenaikan, namun sumber beras yang dijual di pasaran itukan bukan hanya dari Bulog saja, tapi ada juga yang didatangkan sendiri para agen-agen beras di Pulau Bangka, baik dari Jawa, Sumatera dan lainnya.

"Untuk harga beras medium saat ini ada KPSH atau operasi pasar Rp 8.600 per kg untuk karung kemasan 50 kg dan Rp 9.050 per kg untuk kemasan 10 kg. Sedangkan beras premium harga Rp 9.750 per kg untuk kemasan 50 kg dan Rp 11.500 per kg untuk kemasan 5 kg," kata Fifi.

Dijelaskannya, harga eceran tertinggi (HET) beras premium itu ditentukan pemerintah yakni Rp 13.500 per kg.

"Ini merupakan harga paling tinggi untuk beras premium, sedangkan untuk beras khusus seperti beras merah, beras hitam, beras ketan itu tidak ada ketentuan HET nya," ujarnya.

Ditambahkannya untuk harga beras medium HET nya yang ditetapkan pemerintah Rp 9.950 per kg, sedangkan Bulog menjualnya Rp 9.050 per kg untuk kemasan 10 kg.

"Untuk harga beras premium bila dijual Rp 11.500 per kg masih diperkenankan karena harga itu masih dibawah HET beras premium yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 13 500 per kg," jelasnya.

Ditegaskannya, untuk harga beras premium dan medium Bulog tidak ada kenaikan atau masih stabil.

"Bila pedagang yang membeli di Bulog dan menjual lagi ke pasar dengan harga yang lebih tinggi dari Bulog itu diperkenankan asalkan jangan melebihi HET beras premium yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

(BANGKAPOS.COM/EDWARDI)