Rikako Ikee, Peraih 6 Medali Emas Asian Games 2018 Terserang Penyakit Leukemia

BANGKAPOS.COM - Kabar buruk datang dari perenang putri Jepang, Rikako Ikee, yang meraih enam medali emas Asian Games 2018 dan ditargetkan meraih medali Olimpiade 2020.

Dilansir BolaSport.com dari SBS, Rikako Ikee mengidap penyakit leukimia. Kabar buruk ini datang hanya berselang sekitar 18 bulan sebelum Olimpiade Tokyo 2020 digelar.

Padahal, perenang berusia 18 tahun itu dianggap sebagai salah satu wajah Olimpiade 2020 yang akan digelar di negara asalnya, Jepang.

Ikee mengumumkan kabar penyakitnya tersebut melalui kicauan di akun Twitter-nya, @rikakoikee, Selasa (12/2/2019).

Ia mengetahui penyakit tersebut setelah melakukan serangkaian tes setelah kembali dari pelatihan selama tiga pekan di Australia.

"Saya masih tidak bisa memercayainya, saya bingung," tulis Ikee.

Ikee pun berharap dapat segera pulih, meski dalam waktu dekat ini dia dipastikan tidak dapat mengikuti kompetisi renang.

"Saya akan mengambil cuti beberapa hari dan fokus pada perawatan saya sehingga dapat sesegera mungkin menunjukkan Rikako Ikee yang lebih kuat," tulis dia.

Enam medali emas Asian Games 2018 yang diraih Rikako Ikee memberi pengaruh besar terhadap kariernya.

Sebab, sejauh ini hanya ada So Gin Man, atlet tembak asal Korea Utara, yang berhasil menyabet lebih dari lima medali emas dalam satu ajang Asian Games. So meraih tujuh keping emas pada Asian Games 1982 di New Delhi, India.

Selain meraih medali emas Asian Games, prestasi Rikako Ikee lainnya adalah juara dunia junior nomor gaya bebas 50 meter serta gaya kupu-kupu 50 meter dan 100 meter.

Dengan vonis penyakit leukimia, kesempatan Ikee untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Renang 2019 akan tertutup. Kejuaraan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada akhir tahun ini di Gwangju, Korea Selatan. (Nestri Yuniardi)

